台南議長選舉3議員跑票 國民黨部考紀會通過開除

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）國民黨台南市黨部今天召開考紀會，針對李文俊、張世賢、李鎮國3人在台南市議長選舉跑票支持民進黨作黨紀處分，出席考紀委員一致決議通過開除3人黨籍，將呈報黨中央核定。

國民黨台南市黨部主委林進旺下午透過新聞稿表示，國民黨對這次台南市正副議長選舉的態度，是不能讓民進黨一黨獨大，李文俊、張世賢、李鎮國3人違反黨團決議，讓國民黨團與無黨合作無望，致使民進黨拿下台南市正、副議長席次，違紀情節重大且明確。

林進旺說，跑票的理由可以有千百種，都不過是尋找理由在說服自己，但跑票的後果只有一個，那就是讓民進黨繼續猖狂、傲慢執政，台灣人民不要一黨獨大，更不要選舉威權。

林進旺指出，3人背棄人民的付託、辜負選民期待就是傷害民主，這樣的行為無法原諒，尤其這次正副議長選舉一直與黑金、黑道牽扯不清，呼籲檢調抽絲剝繭，深入追查可能涉及的金錢和利益交換，全國人民都想知道真相。

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李文俊透過電話告訴中央社記者，25日已宣布退出國民黨，現在沒有什麼好說的，但實在難以接受國民黨市黨部「一言堂」的作法，把國民黨10幾名議員都當棋子操弄。

張世賢則說，以後就是當「自由人」，也不會加入民進黨團。李鎮國在正副議長選舉後，曾在臉書發文向支持者道歉，並解釋為何跑票理由，昨天出面接受媒體聯訪時表示，是被民進黨騙了，今天下午手機未接，臉書也關閉，尚無法得知對被開除黨籍的回應。（編輯：郭諭儒）1111227