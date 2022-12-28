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王美花：台越風機建設制度效率不同 不可比擬

2022/12/28 11:13
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（中央社記者范正祥台北28日電）前內政部長李鴻源質疑「台灣裝1支風機的錢，在越南可以裝3支」，引發議論。經濟部長王美花今天在立法院答覆立委質詢時強調，兩個不同的制度，風機發電效率也不同，不可以作這樣的比擬。

立法院經濟委員會今天審查再生能源發展條例部分條文修正草案，王美花列席並備質詢。

王美花昨天已透過臉書影片回應李鴻源的質疑，「李前部長做這樣影射式的批評，完全不正確」，不同的東西本就不可以比較，「如果你覺得我手上拿的風車跟離岸風機比較很荒謬，那麼李鴻源拿越南跟台灣風機比較，一樣不對」。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，李鴻源的質疑會讓外界以為政府好像在亂花錢，經濟部應「強力回擊」，昨天的回應「不夠強力」。王美花指出，昨天第一時間就在臉書告訴大家實情。

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王美花答詢說，這確實是兩個不同的制度，越南在潮間帶興建風機，台灣對潮間帶的保護非常嚴格，是利用海事工程的方式施工，不像在潮間帶用很簡單的棧橋就可以施工，所以工程的困難度差距非常遙遠。

王美花表示，越南在潮間帶興建風機，風機很小，裝置容量大概是4MW（百萬瓦）；台灣離岸風機大，一台裝置容量是8到9.5MW，風機大小不同，台灣風機發電效率高，越南的比較小，所以不可以來作比擬。（編輯：郭無患）1111228

#王美花
#李鴻源
#越南
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