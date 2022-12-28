朱立倫：蔡總統錯了 國防加上對話才能避戰

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）義務役期將於民國113年恢復1年，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨支持國防，但更重視能夠透過國防加上對話，達到避戰和平的效果；總統蔡英文說唯有備戰才能避戰，這是錯的，要國防加上對話，才能夠避戰。

蔡總統27日在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期民國113年1月1日起恢復1年，徵集94年1月1日以後出生役男。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，國民黨一定支持國防，支持國防不斷改革，強化國家戰力，但更重視能夠透過國防加上對話，達到避戰和平的效果，國民希望安定與和平，看到蔡總統強調唯有備戰才能避戰，但蔡總統錯了，是要國防加上對話，才能夠避戰，強化國防，不斷對話溝通，才能避免戰爭，這是世界不變的道理。

朱立倫舉例說，美國總統拜登為何要跟中共領導人習近平見面、日本首相岸田文雄為何也要與習近平見面，都是想透過對話交流避免衝突，國民黨主張希望透過對話取代對抗，透過交流取代交惡，而民進黨除了對抗、交惡，沒看到任何避戰行為，沒有對話機制，不鼓勵交流合作，這都是民眾擔憂的。

朱立倫認為，要服兵役的年輕人，最關心的是服役的內容與品質，是否符合現代國防需要，還是像過去一樣浪費時間；以及服役過程中是否有適當合理待遇，如果連基本工資都沒有，這是違反相關法令的。而軍人的尊榮感更為重要，所以應該共同找回對軍人的尊重。

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朱立倫也說，蔡總統昨天提及國防、兵役改革，卻沒提到真正影響國家戰力的募兵制、志願役，他認為募兵制、志願役一定要重新改革，否則只會讓孩子經由徵兵制到部隊浪費時間，導致家長不能夠安心，年輕人不能專心，國人不能齊心推動國防改革。

此外，朱立倫表示，過去這兩年稅收超徵，國民黨希望將稅收幫助弱勢及低薪的年輕朋友。民進黨有提出要還債，若真的能還債，大家也贊成，可是事實上過去這幾年，民進黨是在亂花錢，因此應回歸正途，還稅於民，給弱勢和低薪朋友多一些支持。（編輯：林興盟）1111228