議長選舉狀況頻傳 國民黨：與同舟計畫無直接關係

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨在各地的議長選舉中，發生黨籍議員跑票、倒戈的狀況，戰鬥藍發起人趙少康今天認為是因為「同舟計畫」所導致。國民黨文傳會副主委林家興表示，這與同舟計畫沒有直接必然的關係。

趙少康今天以「只見跳船，哪來同舟」為題發出新聞稿，將矛頭指向黨中央，以及黨主席朱立倫去年所推出的同舟計畫。趙少康認為，同舟計畫後出現這樣的結果，「黨主席和負責操盤的六星縣長同志」，該給大家一個完整的說明。

林家興下午在國民黨中常會後受訪表示，這與同舟計畫沒有直接必然的關係。同舟計畫是去年的特別專案，從去年到現在總共加入了7萬多名黨員，黨員總人數目前已超過45萬左右，擴張了國民黨在台灣社會的基礎以及政治光譜。

林家興指出，希望團結更多願意認同中道理性、穩健務實路線的人，一起加入國民黨，但這不影響維護黨紀、捍衛民主的決心。

林家興說，九合一選後，積壓了許多黨員違紀案，包括近日各地正副議長的選舉違紀，各地黨部都在最快時間開會，開除違紀黨員並呈報到中央，中央考紀會預計1月初開會處理。

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林家興強調，雖然有黨員自行宣布退黨，但這不代表考紀會不會處理，考紀會還是會做違紀開除的動作，該怎辦就怎麼辦，「國民黨不是你說來就來，說走就走的」。

朱立倫2021年上任黨主席後，提出同舟計畫，號召失聯、被註銷黨籍黨員回國民黨，相關辦法明定，違反黨紀者，處分年限減半；開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿就可申請恢復黨籍。（編輯：翟思嘉）1111228