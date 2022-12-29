王世堅喊「投給習近平看」 吳怡農：展現護家園意志

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨台北市議員王世堅力挺民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農，呼籲選民「投給習近平看」；吳怡農今天說，王世堅是要展現全民保護家園的意志力，王世堅的鼓勵也是肯定他提出的國家安全政見。

吳怡農一早在海基會前站路口拜票，民進黨立委吳思瑤冒雨全程陪同；此外，也有多位跨縣市議員在台北市南京東路相挺吳怡農。

吳怡農受訪指出，感謝前衛福部長陳時中昨天發文力挺，接下來會邀請更多夥伴相挺，不管是市議員、立委、部長，甚至是大家期待的、目前參選黨主席的副總統賴清德，任何行程一旦確認，會跟外界報告。

王世堅昨天喊，投給吳怡農是「投給習近平看」。吳怡農說，國家安全面臨非常大難題與困境，國家生存是這一代最大挑戰，他的政見主軸是維護國家安全、國家競爭力，王世堅是要展現全民保護家園的意志力。

吳怡農認為，王世堅對他的鼓勵，也是肯定他的國家安全政見，不管是兵役制度、國家安全指導文件體系建立、消防人力裝備補充汰換，選民若支持認同他對國家安全的重視，請出來投票。

國民黨主席朱立倫說，國防加上對話，才能避戰。不過，吳怡農說，當一個政權使盡全力，建立軍事武力，想要武統台灣，當一個政權沒有意願對話時，朱立倫或許可以跟大家報告「期待如何對話？」

對於試辦女性教召等議題，吳怡農說，不管是男性或女性當義務役，民眾想知道每週訓練內容、未來負責任務，一旦說明訓練內容，役期延長、甚至男女參與義務役，都是社會樂於討論議題。

對於「還稅於民」的討論，吳怡農說，很多產業與家庭過去2、3年過得辛苦，他希望相關紓困振興方案做得更快、更多、更好，立法院會1月13日結束，希望讓大家在過年前知道即將要宣布的政策，過年可以輕鬆一點。

此外，吳怡農在路口拜票時發生小插曲，無黨籍台北市第3選區立委補選候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」現身，要求吳怡農簽名答應辯論，還說也會去找國民黨的王鴻薇，不過，吳怡農僅微笑握手，並未簽名。（編輯：謝佳珍）1111229