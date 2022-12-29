民團呼籲各政黨 遵守黨內民主反黑金支持兵役改革

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（中央社記者劉冠廷、郭建伸台北29日電）台灣社、台灣教授協會等民間團體，今天向朝野政黨呼籲，應遵守黨內民主初選機制，以及要求各政黨應排除黑金，同時也希望各政黨應全力支持兵役改革，期待各政黨能聽取建言，共同締造一個富強安樂的台灣。

台灣社、台灣北社、台灣教授協會、台灣制憲基金會等多個民間團體，今天上午召開記者會，向朝野政黨提出建言，台灣社社長李川信說，強烈要求各政黨要面對、遵守黨內民主，也要求各政黨要排除黑金，因為黑金是摧毀台灣民主的一股力量，最後則是要呼籲各政黨，全力支持兵役改革。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍表示，黨內沒有初選，是民進黨這次敗選的因素之一，在民主社會中，政黨應該也要民主，若黨內由少數人決定各縣市長的人選，這是破壞民主；初選就是溫度計，黨內透過民主的初選，最強的人自然會出現，若是自行欽點人選，大多不是人民喜歡的人選。

台灣北社副社長黃修仁說，全世界像是黑手黨，或是在中國大陸的杜月笙集團，都不敢公然走上檯面當政治人物，但在台灣的黑社會人物，卻都公然走上檯面，參與、插手政治，台灣政治有黑道集團在把持、擔任候選人或是當政黨的靠山，那台灣的政治就會永遠爛下去。

台灣教師聯盟副理事長潘威佑表示，備戰才能夠避戰，大家越團結，台灣就會越強壯，和平需要靠國防力量，而國防需要全民的支持與努力；總統蔡英文將國防制度做大幅改變，雖然兵役延長，但給予的福利也增加，因此在這樣的過程中，希望台灣能夠越來越好。

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此外，台灣基進秘書長王興煥上午召開記者會表示，美國甫通過國防授權法，而執政黨緊接公布兵役重大改革，一切都朝向自助人助、台美合作嚇阻中國擴張的方向發展，台灣基進給予肯定；但國防不只是中央的軍事武備，全民心防與地方民防亦是必要條件，甚至在台灣常因大眾認知錯亂，使抗中保台的國防建設被政治力摧毀。

王興煥說，台灣基進曾針對部分縣市的民防預算執行總體檢，發現不僅預算偏低，甚至淪為政治綁樁；縣市長是第一線民防總指揮，但國民黨與台灣民眾黨參選前都未簽署不投降承諾書，認為對台灣共同體缺乏忠誠的縣市長，恐成為全民國防大破口。（編輯：蘇志宗）1111229