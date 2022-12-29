談立院公積金爭議 高虹安盼訂完整助理費制度

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新竹市長高虹安（前中）因在國會訂「公積金」制度引發爭議，媒體問及是否會在市府沿用公積金制度，高虹安表示，立院與市府為不同單位，也希望立院能訂出完整人事考勤、助理費制度。中央社記者郭宣彣攝 111年12月29日

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（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹市長高虹安日前因在國會訂「公積金」制度引爭議，媒體問及是否會在市府沿用公積金制度，高虹安說，立院與市府為不同單位，也希望立院能訂出完整人事考勤、助理費制度。

新竹市政府今天表示，今年度最後一梯次新兵入營座談會，今天在市府大禮堂舉辦，高虹安期勉役男勇於面對挑戰等，也致贈背包、防疫包及電子錶留念。

會後，高虹安接受媒體訪問，媒體問及，日前高虹安在國會辦公室訂定「公積金」制度引起爭議，是否在市府也會沿用公積金制度或調整，高虹安接受媒體訪問表示，每個單位會有不同制度與使用方式，立法院跟新竹市政府是完全截然不同的單位。

高虹安說，她到新竹市政府後發現，有關立法院在人事考勤制度與助理費制度，現在回頭去看，有很多需要改進的地方，而立法院有許多立委，也對此討論多年，希望能有完整制度。

高虹安表示，希望立法院若確實在這爭議上或有可修法的部分，盼盡速啟動相關修法。

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高虹安指出，立法院對於公費助理的規範條文僅有立法院組織法32條，為立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用，立法院應每年編列立法委員一定數額之助理費、及其辦公事務預算。而公費助理與委員同進退，依勞動基準法所規定的相關費用，均由立法院編列預算支應。

她表示，在2020年，曾有立法委員提出「立法院公費助理任用條例」草案，至今仍未正式通過，希望未來立法院可以盡速排審草案，建立制度，讓立法委員及公費助理雙方的權益都可以受到制度的保障。（編輯：李錫璋）1111229