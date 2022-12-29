行政院會未邀六都市長 新北與南、高市：溝通順暢

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（中央社29日綜合報導）行政院考量疫情，今天未邀請新任直轄市長列席行政院會。不過，新北、台南市與高雄市長認為，中央與地方的合作不單是透過院會，還有很多方式可並肩作戰，因疫情已有一段時間未列席院會，但中央和地方在溝通管道還是很順暢。

行政院發言人羅秉成解釋，疫情期間因為避免群聚，所以並未邀請直轄市與地方首長列席，未來將視議題邀請地方首長，且不限六都。

新北市長侯友宜今天中午接受聯訪表示，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，還沒有接到行政院通知六都首長去開院會；不過，中央與地方的合作不單是透過行政院會，還有很多方式可並肩作戰，中央與地方一定要同心齊力，國家才會進步，地方才會繁榮。

高雄市長陳其邁下午在視察跨年活動準備工作時接受媒體聯訪表示，按照規定，直轄市長僅是列席，且因為COVID-19疫情，也有一段時間未列席院會。其實首長親自出席的比例不高，但中央和地方在溝通管道仍會綿密進行。

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，出席行政院會主要是讓中央與地方溝通，但要達成目的不一定是在院會，平常中央到地方的各種視察行程也是很好的管道，而中央未邀請地方列席行政院會的這段時間，中央與地方溝通還是很順暢，若行政院打算恢復，當然是尊重，如果沒有恢復，按照目前的溝通方式也不會有太大困擾。

台北市長蔣萬安上午視察社會局結束後表示，據他了解「好像從疫情開始，這一年，我們六都，都沒有收到行政院會開會通知」，而昨天問過秘書處跟各單位有沒有收到今天的開會邀請，結果是沒收到。台中市政府表示，對此沒有評論。

桃園市長張善政今天下午參與立法院交通委員會考察，接受媒體聯訪時表示，行政院說是因為疫情的關係，所以六都的首長都不邀請列席，但是行政院自己的閣員，都是實體在參加行政院的院會，他無法了解行政院的邏輯，「是六都的首長身上有帶病毒嗎」？

張善政表示，尊重行政院的態度，但要提醒行政院，六都市長出席行政院院會，是行之有年的慣例制度，在尊重行政院的同時，也請行政院要尊重行之有年、歷來的制度跟慣例。

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另一方面，對桃園的老人三節禮金從新台幣2000元調高至2500元，並刪除排富條款規定。張善政表示，三節禮金加碼是對桃園長者表現敬意的方式。

張善政說，明年預算其實有空間來容納加碼的部分，老人三節禮金，加上重陽節的老人禮金，都一律從2000元調到2500元，謝謝桃園市議會的支持，運作上應該沒有問題；桃園市政府社會局則向中央社表示，重陽節老人禮金將朝此方向規劃，細節仍在擬定中。（編輯：李亨山）1111229