北市府里辦共餐政策 議員籲督導副市長快上任

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民進黨台北市議員簡舒培（左）30日指出，前北市府擬取消里辦公處共餐據點試辦專案，市長蔣萬安卻不知情，因業務是未上任副市長林奕華督導，呼籲蔣萬安延續專案且快讓副市長上任。右為北市臨江里長劉勇雄。中央社記者劉建邦攝 111年12月30日

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北30日電）台北市議員簡舒培指出，前北市府擬取消里辦公處共餐據點試辦專案，市長蔣萬安卻不知情，因業務是未上任副市長林奕華督導，呼籲蔣萬安延續專案且快讓副市長上任。

台北市政府社會局今天對此回應，為讓長者得到更好服務及配合刷卡簽到等規定，試辦超過5年的里辦共餐專案，以回歸符合社區照顧關懷據點營運方式，並未取消。

針對民進黨北市議員簡舒培提出里辦共餐專案由未上任副市長林奕華督導，北市府表示，好政策就沿用，該調整就調整，以市民福祉為依歸，社會局現由副市長李四川督導，一切順暢，市政運作沒破口。

但簡舒培在媒體群組發訊息指出，向北市府人事處調副市長分工表資料，目前由祕書長李泰興代理另一名副市長督導局處包含社會局，簡舒培說，市府根本搞不清楚副市長督導局處，說法怪異；市府僅表示，雖有分工表，但實際運作，仍由李四川先暫代。

簡舒培在記者會指出，前任北市府預定年底取消的里辦共餐試辦專案，恐讓80處里辦據點、4558名長輩受影響，因督導社會局的副市長林奕華未上任，蔣萬安可能對此政策擬被前市府取消都不知情，且還配合辦理。

她說，社會局擬取消里辦共餐政策，竟稱是議會審議預算的附帶決議，藉此強迫把里辦共餐轉為社區關懷據點，但很多里辦及里長可能因條件不符，無法轉型，間接影響長輩權益。

簡舒培與出席記者會的北市臨江里長劉勇雄呼籲北市府應延續里辦共餐專案。

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社會局發新聞資料指出，里辦共餐專案是從民國106年4月試辦，至今年底共80處，而社區照顧關懷據點為老人福利的社區化服務，補助民間團體在地服務，提供關懷訪視、問安服務等服務，鼓勵長者走入社區，增進社會參與，並透過志工人力投入據點強化社會參與。

社會局表示，至12月底，社區照顧關懷據點共540處，與里辦專案相比，除經費額度較低，還能自行彈性調整經費項目額度等，且未強制參加長輩要刷卡簽到，針對關懷據點或里辦專案權益，將蒐集意見持續簡化流程，並持續與里辦溝通。（編輯：方沛清）1111230