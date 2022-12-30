屏鵝公路現壯闊天際 蘇貞昌：沒電纜、有綠樹成行

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）行政院斥資48.8億元推動屏鵝公路纜線下地暨景觀優化計畫，原10年計畫，僅半年就完成超級任務，今天舉辦感恩茶會。行政院長蘇貞昌出席表示，往國境之南沒有電線電纜，只有綠樹成行。

「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」在今年7月1日開工，行政院斥資新台幣48.8億元，就是希望沿線居民不再受氣候關係影響，蒙受停電之苦及經濟損失，又能再現國際之南壯闊天際線，行政院雖立意良善，但施工期間引發的交通黑暗期釀成民怨。

「痛苦過去了，美麗留下來。」蘇貞昌今天出席完工感恩茶會致詞指出，屏鵝公路景觀優化最初計畫是10年，但與其拖拖拉拉，不如一口氣完成，靠著強而有力的團隊，施工過程感謝屏東鄉親與使用這條道路的所有民眾體諒。

蘇貞昌表示，完工之後，沿線居民未來不再害怕桿線損害造成斷電、斷線，看到的是國境之南的壯闊天際，「沒有電線電纜、只有綠樹成行。」

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屏東縣長周春米會中指出，猶記2016年颱風莫蘭蒂受損慘重，逾400根電線桿傾倒，整個恆春半島陷入無法對外聯繫的孤島，當時透過立法院提案希望正視並全面解決問題。歷經半年的辛勞，感謝施工人員充滿榮耀感而全力以赴。

沿著屏鵝公路一路向南，沿途電桿拔除、電線下地，呈現的是壯闊天際美景，枋寮鄉陳姓居民告訴中央社記者，天空變得很乾淨，美麗的天際線一覽無遺。（編輯：謝雅竹）1111230