國土計畫土地使用管制規則 法制作業將啟動

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（中央社記者賴于榛台北31日電）新北市地政局昨天呼籲中央盡速明訂國土計畫容許使用項目，解除民眾疑慮。營建署今天透過新聞稿說，國土計畫土地使用管制規則已完成草案，並公開於網站，預定明年起辦理法制作業程序。

營建署表示，已依國土計畫法第23條第2項授權，訂定「國土計畫土地使用管制規則（草案）」，針對國土功能分區及其分類的土地使用管制規定，自民國106年共召開38次研商會議，包含中央相關部會及地方政府均有參與，目前已完成管制規定草案。

針對近期民眾關心的國土保育地區土地，營建署說，原屬區域計畫法編定的可建築用地得繼續建築使用、合法農業使用土地也可繼續作為農業使用，在功能分區圖上也會特別註記，合法權益不受影響。

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營建署也指出，除中央訂定全國通案性土地使用管制規定外，依照國土計畫法第23條第4項授權，地方政府也能依照地方實際需要，透過直轄市、縣（市）國土計畫或鄉村地區整體規劃指導，訂定有別於中央，且因地制宜的土地使用管制規定，只要送交內政部核定後即可實施。

營建署說，目前「國土計畫土地使用管制規則」草案正加速研擬中，相關草案內容包括容許使用情形表等資訊，都在營建署網站公開供各界參考，預定明年起辦理相關法制作業程序，及徵詢各界意見。（編輯：黃瑞弘）1111231