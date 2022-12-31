廉政署參與國際反貪腐會議 獲讚比聯合國會員還積極

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法務部廉政署副署長馮成（中）12月初率團前往美國華盛頓特區，參加由國際透明組織舉辦的國際反貪腐會議，並和與會專家學者開心合影。（廉政署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年12月31日

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（中央社記者蕭博文台北31日電）廉政署副署長馮成12月初率團赴美國，參與國際透明組織舉辦的反貪腐會議；與會人士向馮成表示，台灣已完成聯合國反貪腐公約第2次國家報告，比許多聯合國成員還要積極。

馮成今天接受中央社記者訪問時表示，法務部長蔡清祥相當重視國際廉政交流，特別指示廉政署於12月初派團前往美國華盛頓特區，參加由國際透明組織舉辦的國際反貪腐會議。

馮成說，國際透明組織邀請182國分會與政府機關參與國際反貪腐會議，就各國在防範貪腐及查緝上進行多面向的交流與研討。

馮成指出，與會人士對於今年國際透明組織公布的2021年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index,CPI），台灣在排名與分數上皆為歷年最佳成績，給予高度肯定，認為台灣的反貪腐工作持續進步。

代表團也拜會國際透明組織主席盧比歐（Delia Ferreira Rubio），由於盧比歐曾來台訪問，對於廉政署一行人倍感親切。馮成說，盧比歐肯定台灣的廉政表現，也鼓勵台灣繼續精進。

馮成表示，代表團在會中也與曾來台參與聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查的荷西‧伍格式（José Ugaz）、吉莉安‧戴兒（Gillian Dell）交換意見。

馮成說，戴兒認為台灣雖非聯合國會員國，卻已完成第2次國家報告，比許多聯合國成員更積極，對台灣政府對於廉政的重視與積極度留下深刻印象。

據了解，不少與會人士主動關心台海情勢，並對台灣堅持民主與自由給予支持。（編輯：張芷瑄）1111231