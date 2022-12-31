蘇貞昌跨年影片曝5個「太狠了」政績 喊續做對的事[影]

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（中央社記者賴于榛台北31日電）跨年夜，行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出「太狠了」政績影片，內容提到嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等，都在他堅持下推動完成，勉勵行政團隊和公務員繼續做對的事。

影片提到，當時為防範非洲豬瘟，蘇貞昌要求機場手提行李從檢驗30%變成全面抽查，縱使機場回報排隊人潮已達30公尺，他還是堅持政策續行，「排300公尺我也不退讓」。

另外，當年同婚專法，民進黨立委在法案三讀前仍有憂慮，影片則曝光，蘇貞昌在立法院投票表決前一天對立委溫情喊話，將來可以拿出來談的，一定有明天同婚這一案，你（立委）可以拍胸脯很大聲說，「當年壓力多麼大，但我（立委）還是頂下來了」。

影片也提及疫情爆發初期，蘇貞昌宣布口罩停止出口，同時下令設置口罩國家隊，讓台灣不但有口罩還能做口罩外交。影片也說，蘇貞昌力推班班有冷氣政策，只花了一年半就完成國民黨喊了10幾年的口號；以及近日完成的屏鵝公路電纜地下化，亦是蘇貞昌要求，將10年工期，半年完成。

影片配音與剪輯特地採用「中國式」網路風格，形容蘇貞昌推動上述政策都很狠，「這個男人太狠啦」。

蘇貞昌說，今天是2022年的最後一天，盼用影片勉勵行政團隊和全體公務人員，繼續做對的事、對民眾有益的事，以及會讓台灣未來更美好的事。

他也說，希望翻牆來台灣享受網路自由的中國民眾，一起了解民主制度下的政府，是如何和民間一起合作，努力照顧民眾。（編輯：黃國倫）1111231