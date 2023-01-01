馬英九：2024是戰爭和平選擇 票投國民黨兩岸無戰場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）前總統馬英九今天表示，蔡政府這6年來推動抗中保台政策，造成兩岸空前緊張，兩岸政策荒腔走板，失去人民支持，這是民進黨執政一大錯誤。他認為2024年的總統與立委選舉，是戰爭與和平的選擇，「票投國民黨，兩岸無戰場」。

今天是中華民國112年元旦，國民黨上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫、前總統馬英九、副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭偕同多位黨籍立委、中常委及黨務主管出席。

馬英九在致詞時表示，國民黨在去年九合一大選這一仗打得相當漂亮，要謝謝朱立倫的領導，但縣市正副議長選舉的狀況比較多，希望黨中央可以深刻檢討改進，在士氣提振之下能夠眾志成城，繼續打好台北、南投的立委補選，以及明年總統與立委選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對政府宣布義務役役期恢復為1年，馬英九指出，他一向認為，中華民國國安戰略應該是要備戰、避戰及謀和，國軍必須充實備戰能力，但蔡政府這6年來推動抗中保台政策，造成兩岸空前緊張，導致兩岸政策荒腔走板，失去人民支持，這是民進黨執政一大錯誤。所以他認為，2024年的總統與立委選舉，實際上就是戰爭與和平的選擇。

馬英九表示，中華民國不只要備戰，還要避戰，避戰在消極方面是不挑釁，積極方面要儘速開放小三通，才能保證台灣安全以及民眾福祉，「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場」。（編輯：楊蘭軒）1120101