更多編輯台推薦新聞：
2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習近平談兩岸一家親 蔡總統：解放軍活動無助和平
首頁 / 政治

馬英九：2024是戰爭和平選擇 票投國民黨兩岸無戰場

2023/1/1 10:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）前總統馬英九今天表示，蔡政府這6年來推動抗中保台政策，造成兩岸空前緊張，兩岸政策荒腔走板，失去人民支持，這是民進黨執政一大錯誤。他認為2024年的總統與立委選舉，是戰爭與和平的選擇，「票投國民黨，兩岸無戰場」。

今天是中華民國112年元旦，國民黨上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫、前總統馬英九、副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭偕同多位黨籍立委、中常委及黨務主管出席。

馬英九在致詞時表示，國民黨在去年九合一大選這一仗打得相當漂亮，要謝謝朱立倫的領導，但縣市正副議長選舉的狀況比較多，希望黨中央可以深刻檢討改進，在士氣提振之下能夠眾志成城，繼續打好台北、南投的立委補選，以及明年總統與立委選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對政府宣布義務役役期恢復為1年，馬英九指出，他一向認為，中華民國國安戰略應該是要備戰、避戰及謀和，國軍必須充實備戰能力，但蔡政府這6年來推動抗中保台政策，造成兩岸空前緊張，導致兩岸政策荒腔走板，失去人民支持，這是民進黨執政一大錯誤。所以他認為，2024年的總統與立委選舉，實際上就是戰爭與和平的選擇。

馬英九表示，中華民國不只要備戰，還要避戰，避戰在消極方面是不挑釁，積極方面要儘速開放小三通，才能保證台灣安全以及民眾福祉，「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場」。（編輯：楊蘭軒）1120101

#馬英九
#國民黨
#朱立倫
馬英九
饒慶鈴就職慶祝活動 馬英九讚生育政策新生兒增 回應馬英九諷刺 王美花：前元首不要口出惡言
朱立倫
國民黨先專注立委補選 明年3月後啟動總統布局 稅收超徵 朱立倫：部分可還稅於民且要發現金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族