李鴻鈞率團訪日拜會岸信夫 考察淨零排放發展

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（中央社記者陳俊華台北2日電）監察院副院長李鴻鈞去年11月底首度率監委赴日本考察，拜會日華懇會長古屋圭司、內閣總理大臣補佐官岸信夫等人，是監院首次與日華懇交流；另外，也考察氫能源車及觀摩柏之葉智慧城市。

李鴻鈞擁有日本大學結構工程學博士學位，過去在立委任內，是立法院台日交流聯誼會副會長，也是立法院內著名的日本通，與日本政界關係良好。他在民國111年5月底，就任監察院副院長。

根據最新一期的監察院月刊指出，李鴻鈞與監察委員葉宜津、蕭自佑、賴鼎銘、林郁容、林盛豐及張菊芳在111年11月28日到12月2日，組團前往日本，考察淨零排放實踐重點與發展。

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監察院指出，訪團拜會「日華議員懇談會」會長古屋圭司、內閣總理大臣補佐官岸信夫、參議院前議長山東昭子、參議員蓮舫、前國土交通大臣前原誠司、前防衛大臣石破茂、維新黨代表馬場伸幸等人，這是監察院首次與日華懇及國會議員進行交流，意義不凡。

監察院表示，考察團也前往參訪豐田汽車公司氫能源車與加氫站，並觀摩「柏之葉智慧城市」，以及有東京「地下神殿」之稱、世界規模最大的地下防災排水系統，可作為國內主管機關參考與借鏡。（編輯：翟思嘉）1120102