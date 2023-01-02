更多編輯台推薦新聞：
橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位
生活

北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國入境旅客機場採檢 首日陽性率27.8%
首頁 / 政治

李鴻鈞率團訪日拜會岸信夫 考察淨零排放發展

2023/1/2 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）監察院副院長李鴻鈞去年11月底首度率監委赴日本考察，拜會日華懇會長古屋圭司、內閣總理大臣補佐官岸信夫等人，是監院首次與日華懇交流；另外，也考察氫能源車及觀摩柏之葉智慧城市。

李鴻鈞擁有日本大學結構工程學博士學位，過去在立委任內，是立法院台日交流聯誼會副會長，也是立法院內著名的日本通，與日本政界關係良好。他在民國111年5月底，就任監察院副院長。

根據最新一期的監察院月刊指出，李鴻鈞與監察委員葉宜津、蕭自佑、賴鼎銘、林郁容、林盛豐及張菊芳在111年11月28日到12月2日，組團前往日本，考察淨零排放實踐重點與發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監察院指出，訪團拜會「日華議員懇談會」會長古屋圭司、內閣總理大臣補佐官岸信夫、參議院前議長山東昭子、參議員蓮舫、前國土交通大臣前原誠司、前防衛大臣石破茂、維新黨代表馬場伸幸等人，這是監察院首次與日華懇及國會議員進行交流，意義不凡。

監察院表示，考察團也前往參訪豐田汽車公司氫能源車與加氫站，並觀摩「柏之葉智慧城市」，以及有東京「地下神殿」之稱、世界規模最大的地下防災排水系統，可作為國內主管機關參考與借鏡。（編輯：翟思嘉）1120102

#李鴻鈞
#監察院
#古屋圭司
李鴻鈞
財產申報 李鴻鈞存款3674萬、債務破億 前立委李鴻鈞辦公室主任涉猥褻性侵 二審判4年半
古屋圭司
農委會東京辦台灣食材交流會 日本議員大讚好吃 游錫堃訪日本 超過60位日華懇國會議員出席晚宴
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族