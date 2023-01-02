2024是否侯盧配 盧秀燕：能贏比較重要

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）各界關注2024年總統大選是否可望「侯盧配」？對此，台中市長盧秀燕今天表示，國民黨人才濟濟，任何組合都可考慮，認為會贏、能贏比較重要，國民黨必須找出能完全勝利的組合。

國民黨主席朱立倫、盧秀燕下午陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇出席北市中山區培英公園所舉辦的「新春親子嘉年華」活動拜票。

媒體會前聯訪詢問「侯盧配」有無可能，以及後續遺缺是否將交立委江啓臣接棒？盧秀燕認為，國民黨人才濟濟，只要對台灣、人民和各縣市好，任何組合都可以談和考慮，她覺得個人意願不重要，最重要的是會贏、能贏比較重要，所以國民黨必須找出能夠完全勝利的組合。

針對接棒問題，盧秀燕說，國民黨2024總統大選能贏最重要，要以此為大前提，其他的都可討論。

媒體追問，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康認為，新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘組合可贏得2024總統大選，朱立倫可爭取擔任立法院長，如何看此意見？

盧秀燕表示，趙少康所講內容並未脫離自己所提的大原則、大框架範圍，只要2024總統大選國民黨能贏，什麼樣的組合都可談，大家可集思廣益，都可以討論。（編輯：張銘坤）1120102