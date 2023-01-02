報導指教幼兒辨砲彈聲？ 政院：以訛傳訛製造爭端

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（中央社記者陳俊華台北2日電）媒體報導，指行政院兒權小組建議幼兒園得學辨別砲彈聲。行政院發言人羅秉成今天說，會中沒人提議要幼童學習辨識砲彈，而是建議全民國防手冊要易懂易讀，讓兒少、身障者理解如何避難。

中國時報今天報導，行政院兒童及少年福利與權益推動小組去年10月31日召開臨時會議，要求教育部參考國家安全手冊內容，針對高中以下學校定期辦理戰備演練，包括幼兒園都得學辨別砲彈聲。

羅秉成透過媒體群組表示，報導內容所指該次會議提案人，並沒有特別提議要幼兒園幼童學習辨識砲彈，而是建議國防部與教育部，全民國防手冊可採兒少、身障能易懂易讀的版本，讓兒少、身障可理解如何避難疏散。

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羅秉成強調，委員會中相關提案及決議，都是符合聯合國兒童權利公約（CRC）、身心障礙者權利公約（CRPD）的原則，也就是防災避難資訊要易讀易懂，這項提案並無要將兒少推向戰爭，或是讓兒少熟悉武器、砲彈。

羅秉成說，相關評論引用錯誤前提，甚至渲染為「訓練娃娃兵」等，更是扭曲提案者本意，也對兒少委員代表關心兒少、身障權益的努力並不公平，請勿再以訛傳訛，混淆視聽，製造無謂的爭端。（編輯：林興盟）1120102