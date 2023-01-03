傳接棒選新北市長 江啟臣：2024爭取立委連任

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（中央社記者王承中台北3日電）傳新北市長侯友宜有意挑戰2024年總統大選，規劃讓國民黨立委江啟臣接棒，遷戶籍參加市長補選。江啟臣今天表示，這傳聞從去年就在傳，但這不是事實，他沒有相關規劃，現在就是把立委工作做好，明年還是會爭取立委連任。

江啟臣今天在立法院接受媒體聯訪時表示，這不是事實，他跟侯友宜沒有談過相關事情，也沒有相關的規劃，一切都是媒體的報導，外界的臆測。

江啟臣指出，這傳聞許久，從去年就一直在傳，但其實就是沒有這樣的事實。現在對他來講還是以立院和選民服務的工作為主，且2024年選的是立委和總統，也不是縣市首長，所以他當然還是要爭取立委連任。

媒體詢問，外傳關鍵是卡在戶籍問題？江啟臣表示，他沒有相關的規劃，所以也不會有這一類的問題。

對於外界認為江啟臣的政治聲量比新北市副市長劉和然高，較適合接棒。江啟臣指出，外界怎麼看，每個人都有不一樣的想法，他都尊重，但不管是地方選舉、全國性選舉，國民黨一定都有規劃和安排。就他而言，現在就是把立委工作做好，完成選民所託付工作，其他的沒有在想。

媒體詢問，台中市長盧秀燕昨天出席國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇的造勢活動，對於2024「侯盧配」，盧秀燕表示「什麼樣的組合都可以談」，是否是鬆口？江啟臣表示，大家對2024一定都有很多想法，甚至建議，這時把很多方案拿出來談不是壞事，但是也都有強調要能贏。

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他指出，對國民黨來說，2024大選至關重要，什麼樣的人選搭配跟組合，最重要的是要能贏，此外還要能夠團結合作，否則再怎麼夢幻人選，如果黨內不團結、不合作，恐怕最後都會幻滅。

媒體追問，如果侯友宜、盧秀燕搭檔參選正副總統，有可能接班新北還是台中？江啟臣表示，這都是假設中的假設，要假設兩人都去選，要假設國民黨選贏，才有假設誰來補選。對國民黨來講，提名總統候選人是至關重要的事情，如何有一個公開透明公正的機制，能夠凝聚全黨向心力，去打這場仗，這才是當前應去團結的事情。（編輯：翟思嘉）1120103