前北約秘書長抵台 聚焦中國軍事威脅台海等議題

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曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（右）3日清晨抵台訪問，外交部歐洲司長姚金祥前往接機。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月3日

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）曾任北大西洋公約組織秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今天抵台訪問3天，將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，就民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題交換意見。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）曾任丹麥總理，是首位訪台的卸任北約（NATO）秘書長。外交部歐洲司長姚金祥今天清晨前往接機，拉斯穆森訪台期間，也將接受外交部長吳釗燮款宴，並與立法委員及智庫學者等交流。

拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation），強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），邀請全球民主國家元首及政要與會。

2019年吳釗燮赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」致詞，自2020年起，蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注。（編輯：郭無患）1120103