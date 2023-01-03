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藍質疑吳怡農政見空洞 促和王鴻薇辯論

2023/1/3 11:58
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）台北市第3選區立委補選8日投票，國民黨今天表示，民進黨立委候選人吳怡農在選舉公報列出的政見，幾乎都是這段時間被外界檢驗而漏洞百出的政見，應該和國民黨候選人王鴻薇辯論，充分解釋政見。

台北市立委補選進入倒數階段，國民黨今天上午召開記者會，檢視吳怡農所提出的政見。文傳會副主委林家興說，吳怡農在中選會印發的選舉公報中，立場與主張有8大項，但每項都有嚴重的問題，包括過於空泛、驗證不可行、民眾不埋單，有些還會讓人以為吳怡農是在選台北市長。

林家興舉例，吳怡農首項政見「強化國安」、「提升競爭力」、「與世界接軌」，就過於空泛，而松機2030年遷移更遭驗證不可行、民眾不埋單、忽視國防需求，外界、同黨立委都批判。此外，吳怡農主張2026年立委選舉前要完成北北基合併，但一個立委如何有能力、職權決定北北基合併。

另一位文傳會副主委黃子哲也說，吳怡農的國土防衛部隊構想，專家與軍方官員都說不可行，如今兵力調整結構方案公布，國土防衛將由退役的後備部隊集結來執行，徹底打臉吳怡農另立國土防衛部隊的幻想。

黃子哲呼籲吳怡農好好解釋清楚，不然就與王鴻薇來場辯論，充分解釋政見，才是民主精神，才是高格調選舉。（編輯：翟思嘉）1120103

#吳怡農
#王鴻薇
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