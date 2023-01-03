內政部團保首納地方民代 逾4成已申請投保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北3日電）內政部今天說，為提供給第一線地方公職人員完整優惠的人身保障，從民國107年開辦村里長團體傷害保險業務，這次首度納入縣市議員及鄉鎮市區民代表，經統計有逾4成地方民代已申請投保。

內政部透過新聞稿表示，為提供給第一線地方公職人員完整優惠的人身保障，從107年開辦村里長團體傷害保險業務。現正辦理112年度及113年度全國地方民意代表及村里長團體傷害險；從開辦到111年12月30日止，已有近7600位村里長投保，投保率達97.9%。

內政部說，因考量地方民意代表須在選區內考察或為民服務，執行職務上有一定程度風險，這次首度將直轄市、縣市議員及鄉鎮市區民代表納入適用對象，經統計，已有超過4成地方民意代表申請投保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部指出，這次團體傷害保險方案，為保險金額新台幣1000萬元，包含意外造成的醫療、住院、失能等給付，保障較完整且投保流程簡便，只要具有地方民意代表或村里長身分就能參加，免體檢、無須對保，提供村里長及地方民意代表在執行職務時更完整保障。

內政部說，呼籲尚未投保意外傷害險的地方民意代表及村里長，可直接洽詢新光人壽投保，或請議會、代表會及公所協助辦理投保。（編輯：翟思嘉）1120103