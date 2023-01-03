蘇貞昌核定 元旦起外勤警消超勤加班費提高至1.9萬

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院人事總處今天 晚間發布新聞稿指出，為依司法院釋字第785號解釋保障警消人員健康權及加班合理補償，行政院長蘇貞昌已經核定，自元旦起，外勤警消人員超勤加班費每人每月支領上限提高至新台幣1萬9000元。

外勤警消人員超勤加班費每人每月上限停留在1萬7000元已長達22年，這次因司法院釋字第785號解釋有了調整契機。

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人事總處表示，內政部考量，為維護外勤警消健康權，及適度調高超勤加班費限額將有助於激勵工作士氣，在參酌超勤加班費時數現況，並經徵詢地方主管機關意見後，建議外勤警消人員超勤加班費上限由1萬7000元調整為1萬9000元，並經人事總處簽陳行政院核定。

人事總處說，未來內政部將持續檢視警消人員勤務編排的妥適性，適時滾動檢討超勤加班費的限額，藉以符合司法院釋字第785號解釋的意旨。（編輯：林興盟）1120103