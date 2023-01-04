蕭景田涉賄選案交保 王鴻薇：應誠實面對司法

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國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（左）4日上午由同黨台北市議員陳炳甫（右）陪同，進行車隊掃街。中央社記者劉建邦攝 112年1月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）國民黨中常委蕭景田涉賄選遭通緝，主動到案後法官諭知交保。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今天說，政治人物都應誠實面對司法追訴及尊重司法追訴權。

王鴻薇上午持續車隊掃街，並由國民黨立法委員賴士葆、台北市議員陳炳甫陪同，3人在車隊掃街前受訪，媒體詢問，關於遭檢方通緝的蕭景田主動到案，法官諭知新台幣800萬元交保的看法。

王鴻薇表示，不管是政治人物或民眾，面對司法追訴時，應尊重司法追訴權，就像是台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，發生任何引發社會質疑的事情，所有政治人物都應誠實面對。

關於民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農與代理主席陳其邁一起車隊掃街的看法，王鴻薇說，其他候選人要找政治人物合體拜票，都尊重，但比較好奇的是，吳怡農最後是否會找總統站台？

至於台北市選舉委員會下午舉行公辦政見發表會，王鴻薇指出，政見會變成每人發言一次且僅15分鐘，非常可惜，她登記時，有勾選要採辯論方式，但最後還是以發言一次共15分鐘，不知道對手吳怡農登記時是否有勾選辯論，若無就是拒絕及迴避辯論，希望跟外界說清楚。

媒體詢問，獨派團體台灣國下午將赴公辦政見發表會抗議，王鴻薇說，是不是要操作抗中保農，很清楚，吳怡農應該也要講明白。

媒體問，對於中央提出還稅於民政策金額的看法，王鴻薇指出，從媒體報導發現發放金額跟原預期差太多，是否政府太小家子氣及到底符不符合人民原來預期，這是可討論。

蕭景田涉嫌為求國民黨台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長，調查局上門搜索時又翻牆逃走。蕭景田經檢方通緝後昨天主動到案遭聲押禁見，法官諭知800萬元交保。（編輯：李亨山）1120104