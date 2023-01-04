陳其邁：新血加入有助因應變局 尊重總統內閣布局

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨代理主席陳其邁今天說，面對國際變局，內閣因應變局調整，增加新血，對於政局穩定、持續推動改革都有幫助。內閣改組是總統職權，他充分尊重總統基於全盤考量的布局。

陳其邁元旦時表態，他身為高雄市長，支持行政院長蘇貞昌。蘇貞昌回應，在沉默螺旋效應的此刻，陳其邁願意站出來講話倍感溫暖。

陳其邁上午陪同民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農車隊掃街，陳其邁在會前受訪指出，他擔任過蘇貞昌的副院長，他了解蘇貞昌是認真打拚的院長，團隊也非常努力。

陳其邁表示，敗選原因很多，民進黨從地方到中央，大家都在檢討，因應變局的調整，例如增加一些新血，有一些年輕閣員、學有專精閣員加入，不管是對整體政局穩定、持續推動改革，都會有幫助。

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政府規劃將發現金給全民共享，有人質疑是為了「閣揆保衛戰」，陳其邁則回應，國民黨主席朱立倫1月2日就曾說不發現金讓人想不通；事實上，從整體經濟振興、減輕民眾負擔，面對今年經濟情勢嚴峻，讓民眾手頭上更多現金或儲蓄，不分黨派大家在講。

對於國民黨北市立委候選人王鴻薇認為如果發新台幣6000元太小家子氣，吳怡農受訪指出，現金補助是一時的，過去2、3年許多產業、家庭過得相當辛苦，隨著全面解封，需要重視如何讓這些產業、家庭感受到政府的關心和照顧。此外，更要重視後續長期投資，透過投資振興經濟，期待行政部門適時、盡快地向社會大眾報告紓困補助方案以及未來經濟投資方案。（編輯：翟思嘉）1120104