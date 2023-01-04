視察曾文水庫水情 蘇貞昌：政府提早因應極端氣候

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）行政院長蘇貞昌今天上午視察曾文水庫水情時表示，極端氣候下，台灣雨水南北差很大，北部水庫調節性洩洪，南部卻不到3成，但政府都有配套措施，以備不時之需。

蘇貞昌上午由台南市長黃偉哲、嘉義縣副縣長劉培東、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、行政院發言人羅秉成陪同，關心曾文水庫水情。

蘇貞昌致詞指出，非常感謝老天爺讓台灣降下豐沛的雨水，但極端型氣候下，雨水南北差很大，目前北部水庫在調節性洩洪，南部曾文水庫卻只剩28％，因此，政府須努力調配水資源，才能留住老天爺的好意。

蘇貞昌表示，曾文水庫的水既然不多，這段時期，須感謝嘉義、台南地區農民配合，同時政府也會以備不時之需，行政院各部會有相關配套作業，一定會穩當籌措民生、工業用水，讓整體水資源在有限的情況，可以調配好。

蘇貞昌說，南化、曾文水庫的連通水管工程，目前積極進行，預計明年完工，屆時可以調配高雄、台南地區的水源，這項建設非常重要，政府投入大筆經費，希望加速完工。

蘇貞昌指出，政府對於再生水的再利用，以及海水淡化、連通水管工程，以及減少漏水發生，已積極規劃進行，水資源不是取之不盡、用之不竭，大家要珍惜水資源。

蘇貞昌表示，老天爺給台灣豐沛的水資源，政府怎麼樣運用得好，留給下一代更好的資源，讓各行各業因為政府的行政效率佳，各方面得到照顧，降低成本，成果更好，這都是需要大家一起配合。

蘇貞昌並感謝農民的配合，以及各部會提早因應及對農民的照顧，他說，在極端氣候，各方面都能提早因應，才能有備無患，讓台灣更好。（編輯：郭諭儒）1120104