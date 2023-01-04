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北市立委補選公辦政見會 王鴻薇不滿獨派抗議

2023/1/4 15:30
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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市第3選區立委補選公辦政見發表會今天登場，獨派團體赴現場拉布條抗議。國民黨候選人王鴻薇表示，此行為是意圖使人不當選，認為選委會沒作為。警方已舉牌要求撤布條。

台北市選舉委員會在下午3時舉辦第3選區立委補選公辦政見發表會，獨派團體台灣國在發表會對面民宅，派人拉出寫「票投國民黨、王鴻薇，就是鼓勵習近平武力犯台」布條，並在王鴻薇抵達時喊口號，原本進大樓的王鴻薇特別走出大樓，拿出手機反拍。

王鴻薇進大樓被堵訪時說，相關團體昨天先拉布條，今天來鬧場，是蠻離譜的事情。她在抽籤時表示，獨派團體拉布條提及投誰就會怎樣，這樣是否有意圖使人不當選，選委會沒有相關作為嗎？

選委會派人告知，轄區警方已著手辦理；現場維安警方表示，下午2時47分已舉牌警告，現場布條已撤。

針對王鴻薇在抽籤時的說詞，無黨籍北市第3選區立委補選候選人蕭赫麟指出，這是人民自由，台灣是民主國家，他贊成陳抗，認為是合理合法，民眾若不陳抗，會知道台灣民主選舉發生什麼事？若不合法，警察早就趕人，這是人民知的權利，更是人民行動的民主表徵。民進黨籍台北市第3選區立委補選候選人吳怡農在抽籤時才進會場。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委缺額，8日補選投開票。中選會日前公告候選人名單，包含吳怡農、王鴻薇、蕭赫麟。

台北市選委會公辦政見會今天下午3時登場，採一輪方式，每人發言15分鐘，選委會審酌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不採辯論與第三方提問。（編輯：李亨山）1120104

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