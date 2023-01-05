王鴻薇是否該退回選舉補助款 吳怡農：交由選民決定

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（中央社記者溫貴香台北5日電）台北市第3選區立委補選8日投票，副總統賴清德昨天批評國民黨候選人王鴻薇「落跑」。民進黨候選人吳怡農今天表示，選民會決定王鴻薇的態度是否負責，至於王鴻薇是否該退回選舉補助款，也應交由選民來決定。

吳怡農上午出席「攏來站街頭」活動，隨後到北松山區進行車隊掃街，他會前受訪表示，陸戰是選舉最後72小時的重點，因為票投出來才算數，希望支持者、選民們1月8日這個禮拜天出來投票，一起支持正向乾淨的選舉文化。

他說，昨天臉書發出他接受外媒採訪的影片，想要讓大家知道，不管是身為NGO非營利組織的負責人，還是未來身為民意代表，都會把握機會為台灣發聲。

他表示，烏俄戰爭後，外媒特別關心台灣人有沒有決心、意願與能力保護自己的家園，維護台海的和平，相信外媒會看到台灣更完整的樣貌，除了在政策上努力之外，公民社會有許多夥伴、團體與民眾付出自己的時間、用自己的方式維護家園。

對手王鴻薇要求吳怡農舉出具體例子哪一句是謾罵，吳怡農反問王鴻薇是否認為「膿包」是讚美？是否認為說他是黑道、傀儡是讚美？當他被提名之後，說他是黑道治國、黑道治黨的延伸，這些都是她自己說過的話，自己臉書寫出來的字。

對於王鴻薇選上台北市議員就職後即參選立委，是否應將選舉補助款退回，吳怡農說，個人選舉補助款要怎麼樣使用是個人的決定，副總統賴清德昨天提到的是，2萬5000位選民投票給王鴻薇，王鴻薇就職的同時又去參選另外一個職位，選民們是否認為這是一個負責任的態度，最後要交給選民來決定。

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對副總統賴清德稱讚吳怡農是「愛國志士」，吳怡農表示，非常謝謝賴副總統的肯定，副總統看到台灣在安全議題上所面臨的挑戰，很多人願意付出自己的時間與精神，不管是捐錢或出力，讓家園更安全、更美好。

他說，「壯闊台灣」有上千人，不管是學員、教官、志工，大家在下班之後願意犧牲自己與家人的時間一起參與訓練，讓社區更安全，賴副總統看到台灣社會有這麼多的愛國志士，這是台灣最美的地方。（編輯：翟思嘉）1120105