再延會審發現金案 柯建銘：可能的話何樂而不為

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北6日電）國民黨團拋出立法院延會至19日，審查發現金的法源依據和相關預算案。民進黨團總召柯建銘今天表示，若行政院把法案跟預算送進立法院審議，一切按照程序，假如大家有共識，有可能的話，何樂而不為。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，針對中央可運用的1800億元，行政院長蘇貞昌已宣布將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，這會期延會至13日，處理總預算跟重要法案；不過，國民黨立法院黨團希望延會至19日，討論發現金的相關法案和特別預算。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，沒有法案就無法處理，只要行政院把法案送來，立法院的程序如何壓縮，朝野絕對有共識就是「越快越好」，就按照程序來。

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柯建銘指出，假如行政院把法案跟預算送進立法院，還要行政院長備詢，有沒有可能壓縮在4天（1月16日至1月19日）內完成，假如大家有共識、有可能的話，「我們何樂而不為」，這是難得行政、立法、朝野有共識的案子。

柯建銘表示，至於立法院的時程及院會規範，可以透過朝野協商處理，假如法案送進來大家百分之百背書、預算送進來百分之百背書，能夠快是大家的共識，就按照時程走，如何壓縮程序是立法院內部的事，黨團協商就可以。（編輯：蘇龍麒）1120106