遭指滿意度降 蘇貞昌：挑擔者滿身汗臭不會討喜

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行政院長蘇貞昌（前）6日到出席Q Burger台灣營運總部落成開幕典禮，受訪談及施政滿意度遭指下滑時說，「挑擔的人滿身汗臭是不會討喜的」，要盡力做好，但也沒有100分的政府，希望大家給做事團隊加油鼓勵。中央社記者高華謙攝 111年1月6日

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（中央社記者高華謙新北6日電）行政院長蘇貞昌今天談及施政滿意度遭指下滑時表示，「挑擔的人滿身汗臭是不會討喜的」，要盡力做好，但也沒有100分的政府，希望大家給做事團隊加油鼓勵。

蘇貞昌上午到新北市三重區出席Q Burger台灣營運總部落成開幕典禮時，媒體聯訪提問，有人認為稅收超徵是預測模式過於粗糙，財政部是否要負最大責任？

蘇貞昌表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，許多國家經濟不好，台灣卻能創新高，這就是經濟好表現，也是會做事的政府與全國民眾一起努力成果。

他說，前總統馬英九執政8年負債新台幣1.7兆元，總統蔡英文做到第7年是3000億元，其中還包括防疫紓困8400億元，非常不簡單。

蘇貞昌表示，財政部的財政相關預估與全世界經濟學家同步，大家是這樣預測，而台灣業界與全國民眾表現特別好，「我要特別表示敬意」。

媒體追問，有民意調查顯示滿意度是上任以來最低？及愈來愈多立法委員支持留任閣揆，是否留任？

蘇貞昌說，外界給予肯定及溫暖，他要代表行政團隊致上最深感謝和敬意，「挑擔的人滿身汗臭是不會討喜的」，要盡力做好，但也沒有100分的政府，他與團隊戰戰兢兢，時刻想把事做到更好，希望大家給做事的團隊加油鼓勵。

至於如何早點讓國民領到6000元？蘇貞昌表示，正加緊各部會作業，做好法源、送請立法院同意後，要編預算再請立法院同意，希望開春後就能給全民新春祝福，也希望大家新的一年有更好表現。

此外，新竹市長高虹安指新竹市立棒球場有多項缺失，是否為政治追殺？前新竹市長林智堅是否要道歉？蘇貞昌說，任何工程，尤其公共工程應做到最好，更不能違法亂紀，檢調獨立辦案，證據到哪辦到哪。

至於中華人民共和國駐韓國大使館妄稱韓國國會議員訪台是「竄訪」，蘇貞昌表示，就像交朋友，如果有惡鄰居總是指指點點、罵人，顯然就是惡鄰居，國家也一樣，大家可評斷。（編輯：李明宗）1120106