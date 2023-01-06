王鴻薇選前之夜 藍營大咖齊聚催票

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國民黨中央黨部6日舉行記者會，公布台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇的選前之夜活動流程，文傳會副主委林家興（圖）公布當晚的站台貴賓，呼籲選民1月8日要出來投票。中央社記者鄭清元攝 112年1月6日

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）台北市第3選區立委補選8日投票，國民黨今天表示，國民黨候選人王鴻薇7日晚間舉辦勝利之夜造勢大會，邀請黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人站台拉票，呼籲民眾出門投票。

國民黨今天上午召開記者會表示，王鴻薇將在明天晚間舉辦「守護正義，揭弊興利」勝利之夜造勢大會，文傳會副主委林家興說，活動當晚，將邀請朱立倫、馬英九、蔣萬安、前台北市長郝龍斌、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、中廣董事長趙少康等人出席，一同呼籲台北市民，支持國民黨最強戰將王鴻薇。

有關活動的相關流程，國民黨副發言人楊智伃說，除了重要來賓助講之外，將會有交棒儀式，由蔣萬安交棒給王鴻薇，象徵蔣萬安相當有信心，相信王鴻薇一定能繼續在北松山、中山地區為民服務、為民發聲。之後，朱立倫與馬英九將致送吉祥物給王鴻薇，預祝高票當選。

此外，王鴻薇與前立委陳學聖及楊智伃共同出席另一場記者會，呼籲勿重演陳學聖在2010年立委補選中滑鐵盧的案例，盼有投票權的市民8日踴躍出來投票，不要贏在家裡，卻惋惜在投票所。

陳學聖表示，不希望王鴻薇淪為2010年桃園立委補選翻版，當時他被徵召臨時投入中壢立委補選，補吳志揚選上縣長後的空缺，該選區歷來都是國民黨占優勢的選區，原以為能輕騎過關，但由於投票率僅4成1，致使他即便呼聲很高，仍然以4萬2600票敗下陣來，輸給獲得4萬5363票的民進黨對手黃仁杼。

王鴻薇表示，去年12月18日嘉義市長延後選舉，那場選舉的投票率只有43%，到中午投票率僅2成，當天角逐連任的市長黃敏惠嚇出一身冷汗。補選最重要的就是投票、投票、投票，請大家一定要出來投票。（編輯：蘇志宗）1120106