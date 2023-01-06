民眾黨團促召開穩定物價小組會議 讓民眾過好年

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年關將近，物價波動受關注。台灣民眾黨立法院黨團6日舉行記者會，黨團幹事長張其祿（左）與立委陳琬惠（右）共同出席，呼籲行政院召開穩定物價小組會議，平抑民生物資價格，讓民眾過好年。中央社記者范正祥攝 112年1月6日

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（中央社記者范正祥台北6日電）年關將近，物價波動受關注，台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲行政院召開穩定物價小組會議，平抑民生物資價格，讓民眾過好年。

民眾黨團舉行「年關難過，持續通膨物價上漲怎麼解」記者會，黨團幹事長張其祿與立委陳琬惠共同出席。

記者會上，張其祿以國內雞蛋產銷又缺又貴、尚未回到常軌為例說，缺蛋只是農產供需管理的冰山一角，質疑至今仍未建立更具韌性和穩定的產銷體制。

張其祿說，不要美化數字，物價波動高，問題必須真正解決；跨部會的「行政院穩定物價小組」機制應召開會議，相關首長也應親自出席。

陳琬惠也以蛋類價格為例，指出2022年整整一年雞蛋供給與價格失靈，漲幅遠遠高於2020年、2021年的數據。

她指出，不僅雞蛋的蛋價無法控制，鴨蛋的價格也是居高不下，但是農民的生活一樣艱苦，差價究竟到哪裡去了，希望政府針對蛋價亂象提出做法，解決問題。

陳琬惠說，物價飛漲，薪水沒有漲，高房價，貧富差距大，多數民眾日子不好過。

民眾黨團今天呼籲政府召開穩定物價小組會議，平抑民生物資價格，也希望攸關居住正義的「平均地權條例」、「租賃條例」修正草案，立法院儘快三讀通過。（編輯：蘇志宗）1120106