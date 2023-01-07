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刑法防制性暴力三讀 黃捷：受害人最棒的新年禮物

2023/1/7 15:41
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（中央社記者曾以寧高雄7日電）立法院會今天三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文。無黨籍高雄市議員黃捷說，這對受害人來說是最棒的新年禮物，也盼有下架機制等進一步措施，徹底杜絕類似犯罪。

立法院會今天三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文，增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪）。其中，製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑。

曾遭網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，以人工智慧深偽技術（Deepfake）移植臉部製成色情影片的無黨籍高雄市議員黃捷告訴中央社記者，很開心在2023年新年第一週，就聽到這樣的好消息。

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黃捷表示，相信對被換臉的受害人來說，這次的刑法修正案，就是最棒的新年禮物；很感謝立法院快速通過刑法修正案，針對製作以及散布不實性影像、還有未經他人同意錄攝、重製、散布、播送、交付、公然陳列性影像等，都有對徒刑進行修正。

黃捷說，希望在新的一年，針對類似數位性暴力的性犯罪，能有進一步措施，包括下架機制等，盼讓修法方向更完整，也讓類似犯罪行為可以徹底被杜絕。（編輯：郭諭儒）1120107

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#刑法部分條文
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黃捷
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