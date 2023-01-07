賴清德強調黨要理想性 政策有疑慮不能只是護航

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（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天與青年座談時表示，黨的角色不能沒有，黨的理想性、執政黨的理想與價值，特別是台灣社會對政策推動有疑慮時，不能只是護航；他強調，2024年大選，立委一定會有公平初選，沒有現任者優先。

賴清德晚間出席「向黨員報告-政見發表會」青年場，由立委吳思瑤、洪申翰主持，現場約50名青年出席、採兩輪發言，由與會者先發表意見，賴清德綜合回應。

賴清德在第一輪回應時指出，年輕人是此次民進黨敗選非常重要元素，對這場選舉，首先是要誠實接受選舉結果，其次是要誠實面對社會各界的批評及自己的不足，最後是對各方反對意見提出對策，讓民進黨可以重新拾回社會支持。

對於重建選民的信任，賴清德指出，未來民進黨要對國家提出清楚的政策與願景，要重新找回「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」，要讓支持的社會好朋友重新熟悉民進黨，知道民進黨是個有理想性的政黨。

在捍衛政策議題上，賴清德表示，要能掌握議題，要定期對重大政策、主張有清楚說明，不一定是爐邊談話形式，不管什麼議題要清楚的傳達，讓民眾知道政策內容在哪裡，以及相關的困難在哪裡。

至於民進黨角色定位，賴清德指出，民進黨的文化是在野時「對內競爭、對外團結」，但執政之後，黨的角色會自我收斂、轉為支持政府，也就跟隨總統與行政院長的領導，其好處是避免民眾對政策的理解出現分歧。

賴清德說，「但我非常贊成，黨的角色不能沒有，黨的理想性、執政黨的理想價值還在不在？特別是台灣社會對目前政策推動有疑慮時，不能只是護航，應該要求行政單位說明」。

座談時有一位年輕人提及民進黨在他的選區差點提名3位「政二代」，想了解賴清德對政二代看法，賴清德說，「簡單一句話，雖然沒有明講，我的意見跟你的意見是一樣的」。

賴清德表示，民進黨雖然是執政黨，要跟社會取才，黨才有辦法持續得到社會源源不絕的力量與支持；不過，「過去民進黨在野，包括我在內、也常常攻擊政治家族，民進黨執政，這個理想性不能沒有」。

賴清德指出，從青年們傳遞出的意見與批評可知道，年輕人並不是生氣、而是失望，「不知道用什麼理由支持民進黨」；他強調，未來區域立委提名一定會有公平初選，沒有保障現任，不分區做不好，也不會在安全名單內。（編輯：林克倫）1120107

民進黨主席補選候選人賴清德（右）7日晚間在台北舉行政見發表會青年場，與民眾近距離互動，一同探討民進黨未來發展。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

民進黨主席補選候選人賴清德（後中）7日晚間在台北舉行「向黨員報告-政見發表會」青年場，回應現場與會者提問，並發表對於民進黨未來發展的願景。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日

民進黨主席補選候選人賴清德（後右2）7日晚間在台北舉行「向黨員報告–政見發表會」青年場，許多民眾到場參與，會中向賴清德提問討論。中央社記者鄭清元攝 112年1月7日