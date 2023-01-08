王鴻薇立委補選完成投票 心情輕鬆、開心

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國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇8日上午前往民生國中投票，因忘記帶身分證而無法領取選票，隨後在拿取身分證後回到投票所完成投票。中央社記者裴禛攝 112年1月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市第3選區立委補選今天投開票，國民黨候選人王鴻薇只帶健保卡、忘帶身分證而無法投票，稍晚上午11時許才完成投票；她說，目前心情輕鬆、開心，傍晚將到市黨部看開票。

王鴻薇上午9時在台北市長蔣萬安、國民黨立委費鴻泰陪同下到民生國中投開票所投票，但卻因只帶健保卡、忘帶身分證而無法順利投票。

稍晚，王鴻薇約於上午11時許攜帶身分證重返投開票所，才順利完成投票；接受媒體聯訪問及心情，她說，覺得很輕鬆和開心，是因之前身分證交由助理幫忙保管，才發生如此插曲。

媒體追問今天下午和選後規劃，王鴻薇表示，還沒辦法休息，方才空檔還先去信義區參與新春揮毫活動，因為農曆春節將至，很多地方都陸續舉辦年節活動，稍晚還有紅、白包和地方宮廟尾牙行程，相當緊湊，但下午5時許會到國民黨台北市黨部看今天開票結果。

不論選後結果為何，王鴻薇說，因為地方活動和行程仍相當多，自己到農曆春節前都非常忙碌，但選後第一時間一定會先和選民謝票，也和大家拜個早年，若能順利當選，原議員選區的信義區、南松山仍會做擴大選民服務。（編輯：陳仁華）1120108

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前中）8日一早到民生國中投票時因只帶健保卡、忘帶身分證而無法投票，隨後在補拿身分證後回到投票所完成投票。中央社記者裴禛攝 112年1月8日