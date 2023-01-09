藍營質疑舉債普發現金 蘇貞昌：不會增加債務

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行政院長蘇貞昌（中）9日接受媒體聯訪表示，政府有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但可以預先規劃關於財務的應用後續再回補，不會增加債務。左2為交通部長王國材。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政府有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以預先規劃關於財務的應用後續再回補，不會增加債務。

蘇貞昌上午出席「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮，會前接受媒體聯訪，對於記者提問，台北市立委補選又輸，民進黨吞下3連敗，是否檢討仍不夠，另外，行政院長最近宴請各級官員及公務人員被解讀是畢業餐會，行政院農曆年前是否改組。

蘇貞昌表示，肯定吳怡農和競選團隊非常努力、堅持理想的選法，在這樣的時間，這樣的選區，拚出這樣的成績難能可貴。不過，對於有這麼多選民支持而無法贏得勝選，覺得對不起也要好好檢討，還要再加油。

蘇貞昌說，年終歲尾不只政府，民間也透過尾牙聚餐來感謝肯定，政府也一樣藉由聚餐感謝一年來防疫英雄、所有防止非洲豬瘟入侵的工作人員、電線、電纜下地種樹的工程人員、招商引資的幹部，以及班班有冷氣、校校會發電、生生用平板、營養午餐等辛苦同仁，一方面肯定感謝，一方面也是叮嚀相關人員在新年期間仍要堅守崗位，做好各項工作為國利民。

記者又問，現在需要舉債發紅包，藍營認為是給民眾增加罪惡感。蘇貞昌說，對於超乎預期的稅收，政府一方面要有遠見的規劃，如何在疫後強韌經濟，一方面要讓全民共享經濟成果，在總統蔡英文主持的國安會議上已明白裁示，中央可運用的新台幣1800億元除了留應不時之需外，要與全民共享，而且請行政院規劃適時向外公布，所有作業都是一步一步來。

蘇貞昌表示，至於有超乎預期的稅收，當然要等到審計結果出來，7月才能動用，但是可以預先規劃關於財務的應用，後續再來整個回補，不會增加債務。

記者詢問，如何解讀台北市議員游淑慧說王鴻薇當選立委，蘇貞昌跟國安局長陳明通要小心。蘇貞昌指出，行政院的認知就是每一名立委都很重要，「我們都是尊重，都是禮尚往來，不亢不卑」。（編輯：方沛清）1120109