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蔡總統接見巴拉圭議長 盼民主盟友加強合作

2023/1/9 12:38（1/9 13:36 更新）
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總統蔡英文（前右）9日在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López，另譯：羅培斯）（前左）訪團，與羅培茲握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年1月9日
總統蔡英文（前右）9日在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López，另譯：羅培斯）（前左）訪團，與羅培茲握手致意。中央社記者鄭傑文攝 112年1月9日
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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲訪團，總統強調，面對威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友一定要加強合作，才能共同守護生活方式。

蔡總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López，另譯：羅培斯）訪團。

蔡總統致詞指出，這是羅培茲第一次率團來訪，也是訪賓們首次訪問台灣，她相信訪團到來，將讓台灣與巴拉圭雙邊關係再往前推一大步。

蔡總統說，過去6年多來，台灣和巴拉圭持續在各領域深化交流，2016年她就任總統後，第一次出訪就到巴拉圭，2018年巴拉圭總統阿布鐸就職後第一次出訪也到台灣，展現出兩國深厚情誼。

蔡總統表示，很高興看到兩國的雙邊合作有豐碩成果，像是台巴科技大學順利辦學，成為培育巴拉圭工程和科技人才的搖籃。台巴的經貿關係不斷提升，即使在疫情下，去年1月到10月，雙邊貿易額創下新高，超過2億2000萬美元，期待未來雙方在各領域合作，激盪出更多火花，也為雙邊人民創造更多福祉。

蔡總統並特別謝謝巴拉圭長期為台灣發聲，她指出，去年多位巴拉圭議員以一人一信函的方式，力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，這些強勁支持力道，都讓台灣感覺非常溫暖。

蔡總統強調，面對威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友一定要加強合作，才能共同守護生活方式。她期待未來兩國繼續努力、攜手合作，為國際社會帶來更多貢獻。（編輯：郭無患）1120109

#巴拉圭
#羅培茲
#台灣
羅培茲
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