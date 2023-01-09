會見蔡總統 巴拉圭議長盼兩國邦誼繼續深化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲訪團，羅培茲提到，台灣與巴拉圭兩國邦誼逾65年，他希望兩國邦誼與合作關係能夠繼續前進深化。

羅培茲隸屬巴拉圭在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨），該黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）日前向路透社表示，如果在今年4月總統大選勝出，他將與台灣斷交，轉與中國開展關係，以幫助巴拉圭的大豆、牛肉外銷，他認為巴拉圭未從與台灣的關係中得到足夠回饋。

蔡總統今天在總統府接見巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López，另譯：羅培斯）訪團。

羅培茲向蔡總統表示，兩國邦誼長達65年以上，雖然地理距離相隔非常遙遠，但友誼情感讓兩國緊緊結合在一起。

羅培茲感謝並肯定台灣在各領域提供給巴拉圭合作與各項捐助，例如，讓獎學金生有機會到台灣接受教育，同時透過台巴科技大學計畫，讓更多年輕學子在身心智能得到發展。

羅培茲說，這次訪問團成員有不同政黨屬性，但是再次透過這樣方式證明，民主確實是一個生活的方式，在民主生活方式中最重要的是相互尊重、更是尊重選民的決定以及全心服務選民。

他說，相信兩國能持續在國際社會一同努力，讓大家都能看到人民確實可以在和平穩定環境中，繼續繁榮發展；他希望，兩國邦誼與合作關係能夠繼續前進深化。（編輯：蘇龍麒）1120109