總統：增補人力減輕勤務負荷 保障消防人員健康權

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天接見鳳凰獎楷模得獎人表示，2019年提出5年增補3000人的計畫，目前達成率超過8成，今年預計會比目標多增補97人；明定消防機關人員輪班的勤務制度與休息時間，規劃合理的勤休方式，落實保障消防人員的健康權。

總統上午接見111年「鳳凰獎」楷模得獎人，總統致詞時表示，再過幾天就是「119消防節」，她要向全國的消防、義消、防火宣導、救護以及災害防救的志工說一聲「消防節快樂」。

她表示，「鳳凰獎」是消防的最高榮譽，恭喜所有得獎的楷模。每次面臨各種災害及重大事件，因為有消防人員與得獎者積極應變搶救，才能守護人民生命及財產的安全。

總統說，全國義消、救護志工以及各個災害防救團體，不分晝夜，積極協助救災，是社會上非常重要的良善力量，也令人感佩。她要代表政府和人民，表達最深的敬意及謝意。

此外，總統提到，台灣四周環海，颱風、地震頻繁發生，全球極端氣候也帶來複合型天災的挑戰。所以，強化整體防救災體系的運作及效能，一直是執政團隊的重要目標。政府也不斷透過制度上的檢討、修正，並且投入更多資源，充實精進設備，強化保障所有第一線消防人員的權益。

在充實消防人力部分，她說，2019年提出5年增補3000人的計畫，目前達成率超過8成，今年不只會如期達標，也預計會比目標多增補97人；研訂相關措施，明定消防機關人員輪班的勤務制度與休息時間，規劃合理的勤休方式，減輕勤務負荷，落實保障消防人員的健康權。

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總統並說，面對災害事故後可能帶來的創傷及壓力，去年5月開始，政府委託張老師基金會專家團隊，建立心理照護機制，協助第一線參與災害的應變人員，維護心理健康。

汰換設備方面，總統表示，投入新台幣12億2400萬元，去年底已經全額補助各地，汰換車齡超過20年的消防車，總計110輛；並投入19億餘元，補助168輛各式救災車輛。政府更透過科技的力量，建置更完善的防救災緊急通訊系統及救護平台，讓救援資訊的流通，以及物資的分配運作，能夠更有效率。（編輯：楊凱翔）1120110