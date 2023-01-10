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傳將卸任媒體關心 蘇貞昌笑說廠方多了宣傳機會

2023/1/10 20:23
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（中央社記者葉臻桃園10日電）網路媒體報導，行政院長蘇貞昌將卸任，已在收拾辦公室物品。蘇貞昌今天出席貫理工業行程致詞時開玩笑說，媒體都關心他有沒有要再做，讓現場廠方多了宣傳機會。

蘇貞昌晚間至桃園市平鎮區出席「貫理工業股份有限公司平鎮工廠智慧生產線成果展示」，他在進入會場前受到媒體堵訪，被詢問是否已經在打包行政院辦公室物品，但他並未停留回應。

蘇貞昌隨後在業者陪同下參觀廠區，上台致詞時他表示，政府把握中美貿易大戰時機、引導台商和資金回台，這3年來有1305家公司在台灣投資，金額高達新台幣1兆9000億元，創造14萬個就業機會，其中貫理就是最成功的公司之一。

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蘇貞昌也笑說，這時候請他來，引來許多媒體關心他有沒有要再做，也讓公司有很多宣傳機會；台灣雖小，人才很多，貫理的產品禁得起檢驗，可以在國際上競爭出頭天，並且根留台灣、加倍投資，連機械都是用台灣生產，就是政府要給予最大要鼓勵、肯定的公司。

蘇貞昌說，貫理讓政府更有信心，就是要用這樣的方法，讓台灣的人才一起根留台灣，創造更多就業機會和產值，讓台灣在世界有一席之地、出人頭地。（編輯：張銘坤）1120110

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