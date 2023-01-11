2024黨內總統初選 王鴻薇相信會有公平模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天被問及孫文學校總校長張亞中爭取國民黨提名2024總統初選時說，需了解相關確切訊息才回應，且相信黨內會有公平公正的選戰模式。

王鴻薇上午在北安路、崇實路口附近謝票，會後媒體提問，張亞中宣布參選總統，並爭取國民黨提名，以及是否認為應有公平的黨內初選。

王鴻薇回應，現在才聽到此訊息，需了解確切資訊才能回應，相信國民黨在2024年選舉，一定會有公平、公正、透明和經得起檢驗的選戰模式。

媒體詢問，若2024年選舉仍與吳怡農對戰的看法，王鴻薇說，先感謝北松山、中山區選民，願意給她機會，不論下一次遇到候選人是誰，她仍會一步一腳印，爭取更多民眾支持。

至於國民黨立法院黨團昨在立法院朝野黨團協商總預算案時，提案要求國安局長陳明通為指導學生林智堅論文惹議道歉、下台；陳明通表示，林智堅論文門是冤案，如果通過這樣提案無法接受。

王鴻薇被問及相關議題時說，陳明通太誇張，竟提到林智堅論文是冤案，呼籲台大處理陳明通，後續也會觀察民進黨立委是否處理或支持國安局提出預算。

媒體詢問關於內閣改組議題，王鴻薇指出，有看到報導，行政院長蘇貞昌可能近期辭職或內閣總辭，她到立法院無法質詢到蘇貞昌，有點可惜，但依政府目前相關措施及失去民心情形，認為蘇貞昌應盡速辭職。

王鴻薇說，雖不確定最後閣揆是誰，但她進立法院後，仍會持續追查政府使用相關稅額及疫苗等爭議，不會因內閣可能改組，不追查這些事情。（編輯：方沛清）1120111

國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（左2）11日上午前往大直市場謝票，沿途向民眾表達感謝。中央社記者趙世勳攝 112年1月11日

國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（前右）11日上午前往大直市場謝票，並傾聽民眾意見。中央社記者趙世勳攝 112年1月11日

國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（中）11日上午前往大直市場謝票，感謝選民的支持與鼓勵。中央社記者趙世勳攝 112年1月11日