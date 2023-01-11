國旗登上玫瑰花車遊行 洛城華埠僑社同感光榮

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）洛杉磯134年傳統僑社「羅省中華會館」主席李金生今天表示，會館支持國父孫中山先生創立的中華民國，很高興看到北一女樂儀旗隊帶著國旗登上玫瑰花車遊行。

新年度選出的主席李金生與四大首長，偕同近40名僑社領袖今天訪問駐洛杉磯辦事處，即將在月底卸下處長職務並調回台灣的黃敏境，和僑委會駐洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永一起接待。

羅省中華會館創立於1889年，早年以中國廣東移民為主，「羅省」即為現今洛杉磯的粵語說法。會館位於華埠（Chinatown），鄰近孫文銅像及李小龍雕像，長年高掛青天白日滿地紅的中華民國國旗。

台灣的北一女樂儀旗隊1月2日參與玫瑰花車遊行，當天風靡現場數十萬觀眾，不分新舊的僑胞也同感光榮。李金生接受中央社記者訪問表示，很高興看到中華會館支持的國旗登上玫瑰花車遊行。

李金生表示，中華會館支持國父孫中山先生創立的中華民國、三民主義的自由民主理念，認同這一面中華民國國旗。他上任之後，除了延續這樣的立場，更希望協助華埠商家與居民，振興經濟。

中華會館顧問張自豪說，洛杉磯連日下雨，中華會館在新年初始拜訪辦事處，可說是「風雨故人來」。他說，洛杉磯辦事處當年選址成立，中華會館曾提供協助；辦事處長期支持會館，發展中華文化。會館未來也將會「風雨不改」，支持中華民國台灣的自由民主制度。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境說，僑胞身在美國，更能體會自由民主可貴，無論歷史背景為何，共同合作就能把「好的東西發揚下去」。

黃敏境強調，中華民國不是任何政黨的專利，既是國民黨的國家也是民進黨的國家，既是屬於台灣2360萬人的國家也是所有海外華僑認同的國家，他呼籲「所有人同舟共濟，自由民主制度才能夠永續發展」。（編輯：高照芬）1120111

位於洛杉磯華埠的羅省中華會館有134年歷，館外長年高掛中華民國及美國國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月11日

黃敏境（圖）任職駐洛杉磯辦事處長兩年半，將在1月底卸任返國。他回顧任期內服務大洛杉磯地區40萬僑胞，與轄區內的地方政府、國會議員交往，感受到美國各界支持台灣的力量強大。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月11日