柯建銘：新主席上任有新開始 相信內閣會部分調整

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（中央社記者陳俊華台北11日電）民進黨15日將舉行黨主席選舉投票，民進黨團總召柯建銘今天表示，新主席上任要有新的開始，相信內閣會部分調整。

外傳行政院長蘇貞昌今天將提出辭呈，行政院與總統府口徑一致，行政院發言人羅秉成回應，有關內閣改組傳聞，蘇貞昌與總統蔡英文將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

民進黨下午召開中常會，中常委陳茂松表示，今天沒有談到內閣改組，「天威難測」。對於15日民進黨主席改選，由於是同額選舉，呼籲黨員盡量出來投票。

柯建銘表示，面對新的黨主席、要有新的開始，內閣問題當然要問總統，「我相信應該是部分會調整」，像是財政部長已經走了。下會期是新的開始、下星期也是新的開始，民進黨要站穩腳步，迎戰新的未來。

至於行政院規劃普發現金的特別條例，下週是否可能通過，柯建銘說，行政院會明天通過後送到立法院，13日之前都是處理總預算案，下星期剩4天（20日起春節連假），政院還要編預算、備詢，預算也要審，要在4天內完成不可能。

柯建銘指出，光是程序就吵翻天，要不要逕付二讀、排除朝野協商期一個月，四黨都會一致嗎；即便排除朝野協商期，馬上列入討論事項、通過，也要總統公告且3天後才會生效。

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柯建銘表示，國民黨不要推卸責任，把話說太滿，現在知道達不到，就推給民進黨；軟體設計也要作業流程，這麼多困難，國民黨說要4天後就發下去，根本是緣木求魚。

此外，針對部分黨員質疑立委高嘉瑜、台北市議員王世堅砲口向內，要求處理。民進黨團幹事長羅致政表示，會中沒有提到相關議題，但輿情反映上，的確很多黨員、支持者不同意高嘉瑜的說法，幾乎每個星期都有，反映非常強烈、數量也很多。（編輯：林興盟）1120111