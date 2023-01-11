傳陳建仁將接行政院長 國民黨團：風險很高

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（中央社記者王承中、王揚宇台北11日電）外傳前副總統陳建仁將接任行政院長，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，提名陳建仁的風險很高，國民黨團絕對強力質詢，檢視陳建仁是否適格。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天在民進黨團記者會中接受媒體提問時表示，有關內閣改組議題，黨團毫無知悉，黨團現在最重要的工作，就是要在13日之前把總預算跟重要法案通過。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維等人則在國民黨立法院黨團記者室召開記者會。曾銘宗表示，提名行政院長是總統職權，但人選的能力與品格，必須受到各界檢視。

曾銘宗表示，陳建仁過去在學術上有一定的崇高地位，但自從加入民進黨後卻荒腔走板。不僅在去年九合一選舉輔選時說出「天主要幫助鄭運鵬」，還長期護高端到無以復加的程度；前新竹市長林智堅被台大、中華大學撤銷碩士學位，結果陳建仁卻盼還林智堅清白。

羅致政回應表示，陳建仁是否接任閣揆，還是一個問號，但國民黨現在連問號都沒找到答案，就開始丟另一個問號出來，這很奇怪。（編輯：蘇志宗）1120111