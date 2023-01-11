憂投票率低影響選情 朱立倫籲團結一致協助林明溱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨主席朱立倫今天表示，每次補選最重要的是不能贏在家裡、輸在票匭，意指民調高、投票率卻低，呼籲大家團結一致，協助前南投縣長林明溱，順利贏得南投立委補選，林明溱最大的優勢，就是當選後馬上能上手。

國民黨下午召開中常會，朱立倫在會中說，國民黨每次遇到補選，戰績都不好，這次台北市立委補選，除了了解到國民黨需要走對的路提對的人，並要團結一致才能勝選，在選前一天也已評估出，若投票率不到40%，對國民黨非常不利，最後在大家全力以赴的狀況下，投票率達到43%，讓王鴻薇順利當選。

朱立倫表示，感謝每一名在基層幫忙國民黨催票、固票的志工與黨員，還有在選舉過程中，各縣市長、歷屆主席全心催票，才有勝選結果。

朱立倫說，他今天陪同林明溱登記參選立委補選，在南投縣長許淑華、立委馬文君、以及多名議員的陪同下，展現出最大團結，但還是要戰戰兢兢、謹慎小心，因為每次的補選，最重要的就是不能贏在家裡、輸在票匭，也就是民調很高、但投票率很低，這在過去有多次慘痛的教訓。

朱立倫強調，他呼籲這場南投立委的補選，大家要團結一致，共同協助林明溱順利當選；林明溱最大優勢是可以第一天就上手，對立委工作、南投的熟悉，與許淑華之間的配合，相信都是最適合的人選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，國民黨中常會也通過112年度黨務經費收支總預算，總計年度歲入預算為新台幣3億617萬5000元，歲出預算同樣也是3億617萬5000元。

根據國民黨行管會所編列預算資料，112年度收入除政黨補助金2億3617萬5000元，佔總收入比率77.14%，還編列6000萬的中央黨公職人員募款責任額，以及1000萬元的民主基金會補助收入。至於歲出方面，國民黨人事費總計1億96萬4000元，中央單位辦公經費1億21萬1000元，地方單位辦公經費9045萬4000元，以及預備金1454萬6000元。（編輯：蘇志宗）1120111