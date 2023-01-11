國民黨尾牙 朱立倫：抱歉無法給予豐厚年終獎金

國民黨11日晚間在中央黨部舉辦尾牙，邀請黨員同樂，黨主席朱立倫說，尾牙是感恩時刻，感謝大家在基層的辛苦，但他也對無法給予任何豐厚的年終，感到抱歉。中央社記者劉冠廷攝 112年1月11日

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨今天舉辦尾牙，感謝黨員一年的付出，黨主席朱立倫說，尾牙是感恩時刻，感謝大家在基層的辛苦；而他也要說聲抱歉，無法給予任何豐厚的年終或豐厚的尾牙，但至少能與大家共聚一堂。

國民黨在2016年之後就沒舉辦過尾牙，在暌違6年之後，國民黨今晚在中央黨部舉辦尾牙，包括前主席吳伯雄、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委陳雪生，以及多名中常委都到場同樂，場面熱鬧愉快。吳伯雄致詞時盛讚朱立倫到目前為止的表現，認為要給予朱立倫高度的肯定。

朱立倫致詞時說，一方面因為疫情，一方面國民黨氣氛低迷，已多年未舉辦尾牙，現在疫情終於過去，陰霾也逐漸散去，國民黨在大家團結努力之下，在去年11月26日的九合一選舉有了一些成果；同時，去年12月18日嘉義市長選舉也順利勝選，以及3天前在王鴻薇的努力、台北市黨部主委黃呂錦茹的帶領之下，也贏得台北市立委補選。

朱立倫表示，尾牙是感恩時刻，感謝大家在基層的辛苦，國民黨沒有辦法像民進黨有這麼多資源，但大家在最艱困的環境下，願意將士用命，一起努力。他只能說聲抱歉，無法給予任何豐厚的年終或豐厚的尾牙，但至少有這一份心，與大家共聚一堂。

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朱立倫說，國民黨一定要堅持走對的路，這對的路就是要與所有台灣人民站在一起，而國民黨是最愛台灣的政黨，是最為民主自由努力的政黨。同時國民黨也要提出對的人，提出讓社會肯定、中道、理性、務實、穩健的最好候選人。

朱立倫最後強調，國民黨還有一個關鍵重點，就是要團結一致、無私無我、放下自我，大家以大局為重，相信就能勝利成功。今天大家團結在這，共同慶祝、迎接新的一年，這尾牙非常有意義。（編輯：蘇志宗）1120111