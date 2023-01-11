政院提修政黨法 違反國安法解散政黨條款未納入

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（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院會明天擬討論通過「政黨法」部分條文修正草案，除配合民法將政黨負責人年齡下修為18歲，也明定政黨違反規定，可連帶處分政黨負責人最高新台幣100萬元。

至於先前爭議較大的「政黨幹部違反國安法解散政黨」條款，這次並未納入草案。

行政院會明天擬討論通過內政部擬具的「政黨法」部分條文修正草案。官員指出，草案要求政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報，及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督責任。

官員說，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，政黨負責人也將遭連帶處分2萬元到100萬元的罰鍰。

內政部在民國109年提出的政黨法修法版本中，原先規範，對於政黨組織運作等決策具有實質影響力的選任人員，如有違反國家安全法或組織犯罪防制條例等，經判刑確定且情節重大者，得廢止其政黨備案，但這次草案並未納入此條款。

官員解釋，現行解散政黨是由憲法法庭做決定，草案若從司法權變成行政權就能認定，具有高度爭議，因此未納入修法範圍。

另外，為了避免政黨負責人角色混淆，草案也明定政黨負責人不得兼任其他政黨的負責人或選任人員；而為配合民法成年年齡下修18歲，草案也規定政黨負責人年齡下限為18歲。

草案為杜絕空殼政黨，也增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持黨員人數在100人以上，並明確規範，黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。

草案規定，黨員大會或黨員代表大會的召開，黨員或黨員代表應親自出席，如有不可抗力因素，才可例外以視訊方式出席。

為避免謀利，修正草案也明定，政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上，50萬元以下罰鍰。（編輯：林興盟）1120111