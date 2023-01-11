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總統府歡迎立陶宛國會訪團 蔡總統12日上午接見

2023/1/11 22:21
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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」訪台，總統蔡英文將於12日上午在總統府接見訪問團，就區域安全、經貿與文化交流等議題交換意見。

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張惇涵表示，台灣與立陶宛近年在農業、創新產業、教育文化、資安、半導體科技以及經貿投資等領域，皆有密切合作交流；而立陶宛對台灣參與國際組織的支持，也是不遺餘力。特別是在去年8月，面對中國在台海周邊軍演之際，立陶宛國會議長希米利特（ViktorijaČmilytė-Nielsen）便力挺台灣，表達對民主台灣的堅定支持。

張惇涵表示，立陶宛是台灣在歐洲的重要合作夥伴；去年11月，立陶宛貿易代表處正式在台灣揭牌運作。期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，並持續深化與歐洲國家的民主供應鏈合作，共同攜手強化全球民主韌性。（編輯：張均懋）1120111

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