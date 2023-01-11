沒出席國民黨尾牙 侯友宜：行程已排定

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國民黨11日晚間睽違6年舉辦尾牙，新北市長侯友宜（前左2）未出席，而是到新店進行新北市112年加強重要節日安全維護工作慰問。侯友宜受訪時表示，今天晚上行程早已排定，鼓勵相關人員「是我們本分該做的」。中央社記者高華謙攝 112年1月11日

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北市長侯友宜今晚談及為何沒出席國民黨尾牙時說，已排定到新店進行加強重要節日安全維護工作慰問行程，他必須和議員與警察團隊一起為基層加油打氣，「這是我們本分該做的」。

國民黨暌違6年舉辦尾牙，包括前主席吳伯雄、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委陳雪生，以及多名中常委都到場同樂。

侯友宜今天晚間到新北市政府警察局新店分局與新北市政府消防局第4大隊新店分隊進行新北市112年加強重要節日安全維護工作慰問，並接受媒體聯訪。

對於沒去國民黨尾牙，是否與黨內有嫌隙，侯友宜說，今天是加強重要節日安全維護工作慰問，他必須跟議員與警察團隊一起為基層加油打氣，今天晚上行程早已排定，鼓勵相關人員「是我們本分該做的」。

對於前國民黨中常委蕭景田賄選影片曝光，侯友宜說，法律歸法律，該怎麼做就怎麼做。

另外，侯友宜對於「加強重要節日安全維護工作慰問」表示，這是警察與市府團隊每年非常重要工作，目前已執行11天，警察與義警等都非常辛苦，讓新北市在這段時間治安穩定，後續連續假期更會調整所有勤務為最佳狀況，讓新北市民平安過好年。

媒體詢問，之後是否會特別獎勵基層員工，侯友宜表示，非常感謝警察、消防、民防、義警、義交、義消及守望相助隊等協勤人員的付出，這些人員犧牲很多假期，等工作告一段落後，會以獎勵或其他福利感謝協勤人員的辛苦。

此外，退休在即的新北市政府警察局長黃宗仁也到場慰問基層員警，提醒警察執勤注意安全，並加強打詐緝毒、預防竊案發生，針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊加強交通疏導，警方都會做到最有效與迅速的服務，讓市民有平安幸福的新年假期。（編輯：李錫璋）1120111

新北市長侯友宜（前右3）11日晚間到新北市警察局新店分局慰問基層員警，他說，警察與義警等都非常辛苦，讓新北市在這段時間治安穩定，後續連續假期更會調整所有勤務為最佳狀況，讓新北市民平安過好年。中央社記者高華謙攝 112年1月11日