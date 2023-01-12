立院三讀 人民團體名稱不得有歧視仇恨性文字

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院會今天三讀修正通過人民團體法部分條文，明定未來人民團體名稱不可帶有歧視性或仇恨性文字，更不能使用易讓人誤認與政府機關、政府捐助的財團法人、營利團體有關。

立法院會今天三讀修正通過人民團體法部分條文，為避免造成混淆，使社會大眾受到欺騙，通過條文明定，未來人民團體的名稱除不可與已許可的團體名稱相同外，也不可帶有歧視性或成恨性文字，更不能使用易讓人誤認與政府機關、政府捐助的財團法人、營利團體有關。

民進黨立委吳玉琴在三讀後發言表示，去年有卡債民眾透過網路搜尋「法扶」，卻進入「中華民國法律扶助協會」的網站，還被收取新台幣5萬元的費用，但是真正的「法律扶助基金會」則有消債專案，卡債族的諮詢及訴訟都是免費的。

吳玉琴，這次修法主要就是要避免人民團體的名稱魚目混珠，造成民眾誤解為官方機構，避免網路上釣魚的事件一再發生。

而為因應未來疫情恐常態性發展，再加上科技與網際網路日益發達，以視訊會議或其他經中央主管機關公告方式開會，也可達到相互討論的會議效果。

修正通過條文也明定，未來人民團體章程可訂明召開會員大會、理事會或監事會時，可以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式為之。如果因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告人民團體於一定期間內，可以不經章程訂明，以視訊會議或其公告方式開會。（編輯：蘇龍麒）1120112