立院三讀租賃專法 建立包租實價登錄機制

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院會今天三讀修正通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文，未來包租業的租賃住宅轉租案件，應於簽訂轉租契約起30日內，申報登錄成交案件實際資訊，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

為使租屋資訊透明化，反映真實租屋市場價格，立法院會今天三讀修正通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文，建立租屋實價登錄機制，明定包租業的租賃住宅轉租案件，應於簽訂轉租契約之日起30日內，向地方主管機關申報登錄成交案件實際資訊。

三讀條文明定，申報登錄資訊，除涉及個人資料外，得提供查詢。地方主管機關為查核申報登錄資訊，得向包租業或次承租人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

針對包租業者未依期限申報登錄資訊，或申報登錄租金或面積資訊不實，三讀條文也增訂罰則，由地方主管機關處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。若申報登錄租金及面積以外資訊不實，地方主管機關應令其限期改正，屆期未改正，處6000元以上3萬元以下罰鍰。

三讀條文也明訂，如果包租業或次承租人規避、妨礙或拒絕查核，可由地方主管機關處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

另外，本次修法也明定，租賃契約出租人及承租人間視為具消費關係，適用消費者保護法相關規定，讓承租人能夠更受到保護。（編輯：翟思嘉）1120112